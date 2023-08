Tiere Pferde und Show bei Pferdetagen im Landgestüt Redefin Von dpa | 25.08.2023, 15:06 Uhr Landgestüt Redefin Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv up-down up-down

Vom eher nüchternen Fred bis hin zum vielversprechenden Go for Romance PS reicht die Namensliste der Zuchthengste in Redefin. Das Landgestüt im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns wird zur Hengstparade an diesem Wochenende wieder zum Mekka der Pferdefreunde.