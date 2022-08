Der Wallach «Cash» wird aus der Schlammgrube in Wolgast befreit. Foto: Tilo Wallrodt/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Tilo Wallrodt up-down up-down Wolgast Pferd mit Kran aus Schlammgraben gerettet Von dpa | 03.08.2022, 12:55 Uhr

Ein Wallach gerät am Dienstagabend in Wolgast in eine Notlage. Feuerwehr und THW scheuen keine Mühe, das erschöpfte Tier aus der Grube zu holen. Mit Erfolg!