Der Wallach «Cash» wird aus der Schlammgrube in Wolgast befreit. Foto: Tilo Wallrodt/dpa-Zentralbild/dpa Vorpommern-Greifswald Pferd mit Kran aus Schlammgraben gerettet Von dpa | 03.08.2022, 12:55 Uhr

In einer aufwendigen Nachtaktion haben Feuerwehr und Technisches Hilfswerk ein Pferd mit einem Kran aus einem Schlammgraben gerettet. Ein Fahrradfahrer hatte beim Vorbeifahren an einer Koppel in Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) Geräusche gehört und den braunen Wallach in seiner misslichen Lage entdeckt. Er alarmierte am Dienstagabend die Polizei.