Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Schwerin Pfanne mit Wasser gelöscht: Zwölfjährige bei Brand verletzt Von dpa | 25.05.2023, 05:21 Uhr

Ein zwölfjähriges Mädchen ist beim Brand in einer Wohnung in Schwerin schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe das Kind am Mittwochabend eine brennende Pfanne mit Wasser löschen wollen, teilte die Polizei mit. Demnach wurde die Zwölfjährige dabei so schwer verletzt, dass sie in eine Spezialklinik nach Lübeck gebracht wurde. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Hamburger Allee ist den Angaben zufolge weiterhin bewohnbar. Das Kriminalkommissariat Schwerin habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, hieß es.