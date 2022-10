Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Personalmangel: Kliniken stellen Nacht-Krankentransporte ein Von dpa | 28.10.2022, 12:57 Uhr

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte werden ab November keine Krankenhaus-Patienten mehr nachts mit Transporten nach Hause befördert. Wie ein Kreissprecher am Freitag sagte, wird diese Praxis vom 1. November an eingestellt. Gründe dafür sind fehlendes Personal sowie, dass die nächtlichen Transporte gesetzlich eigentlich nicht verlangt und in anderen Regionen auch nicht üblich seien. Der Rettungsdienst laufe weiter. Normale Krankentransporte sollten künftig wenn möglich tagsüber erfolgen.