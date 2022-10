Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Untersuchungshaft Per Haftbefehl Gesuchter schießt aus Fenster - hinter Gitter Von dpa | 20.10.2022, 17:07 Uhr

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat in Neubrandenburg aus einer Wohnung heraus geschossen - und sich damit ins Gefängnis befördert. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, hat das Amtsgericht Neubrandenburg den 26-Jährigen in Untersuchungshaft nehmen lassen. Der polizeibekannte Neubrandenburger war von der Staatsanwaltschaft Berlin unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Delikte gesucht worden.