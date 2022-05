ARCHIV - Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Sven Hoppe/dpa/Illustration FOTO: Sven Hoppe Landkreis Rostock Per Haftbefehl gesuchter Mann in Güstrow festgenommen Von dpa | 18.05.2022, 05:52 Uhr

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist am Dienstagnachmittag in Güstrow von der Polizei festgenommen worden. Der 29-Jährige soll Polizeiangaben zufolge mit einem Fahrrad nahe einer Schule unterwegs gewesen sein. Zuvor hatten die Beamten einen anonymen Hinweis zum Aufenthaltsort des Mannes erhalten.