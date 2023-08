Hamburg Hauptbahnhof Per Haftbefehl Gesuchter fährt ohne Fahrschein: Festnahme Von dpa | 28.08.2023, 10:43 Uhr Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down

Die Bundespolizei hat einen per Haftbefehl gesuchten Mann im Hamburger Hauptbahnhof festgenommen. Bei einer Fahrkartenkontrolle am Montagmorgen in einem ICE von Ludwigslust nach Hamburg konnte der 27-Jährige keine gültige Fahrkarte vorzeigen, wie die Bundespolizei mitteilte. Bei der Ankunft des Zuges im Hamburger Hauptbahnhof nahmen die Beamten ihn fest. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der Mann wegen versuchter Hehlerei eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verbüßen muss. Der 27-Jährige wurde in eine Haftanstalt gebracht.