So pendelt MV Pendler aus Ludwigslust-Parchim legen deutschlandweit weitesten Weg zur Arbeit zurück Von Udo Roll | 22.10.2023, 05:00 Uhr In Mecklenburg pendeltet mehr als jeder zweite Beschäftigte zur Arbeit Foto: Imago up-down up-down

Mit rund 27,4 Kilometer nehmen Beschäftigte aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim in Deutschland die längste Pendlerstrecke auf sich. Wie in Schwerin, Rostock und den anderen Regionen in MV gependelt wird, sehen Sie in unserem Vergleich.