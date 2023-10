Arbeiten direkt am Wohnort, schön wärs: In Mecklenburg-Vorpommern arbeitet mehr als jeder zweite Beschäftigte nicht in der Kommune, in der er wohnt. Rund 365.485 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer mussten 2022 im Nordosten zur Arbeit pendeln, wie aus einer aktuellen Auswertung vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hervorgeht. Der Pendleranteil unter den sozialversicherungspflichtig Beschäftigen in MV liegt demnach bei rund 60 Prozent.

Welche Verkehrsmittel die Pendler nutzen, geht aus der Statistik nicht hervor, dafür aber, in welchen Regionen von MV die Menschen besonders weite Wege zur Arbeit haben und wie hoch die Pendlerquote ist.

Höchste Pendlerqoute und weiteste Strecke in Ludwigslust-Parchim

Den höchsten Anteil an Beschäftigten, die nicht in ihrer Heimatgemeinde arbeiten, weisen demnach die Landkreise Ludwigslust-Parchim und Rostock auf. In beiden Regionen liegt die Quote der Auspendler bei rund 76 Prozent. In Rostock und Schwerin pendeln hingen nur etwa 29 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen zur Arbeit.

Die weitesten Pendlerwege in Mecklenburg-Vorpommern nahmen vergangenes Jahr Beschäftigte aus Ludwigslust-Parchim auf sich. Sie legten im Schnitt laut Analyse des Bundesinstitutes 27,4 Kilometer zurück. Das ist auch bundesweit der Spitzenwert.

Die kürzeste Pendeldistanz absolvieren Arbeitnehmer in der Hansestadt Rostock mit durchschnittlich 11 Kilometern. In der Landeshauptstadt pendeln die Beschäftigten durchschnittlich 16 Kilometer zur Arbeit.

Fernpendler aus MV fahren bis nach Bayern zur Arbeit

Was aus den Durchschnittswerten nicht hervorgeht: Mehrere tausend Arbeitnehmer pendeln sogar über die Landesgrenzen hinaus in ein anderes Bundesland. So lag der Arbeitsort von rund 74.800 Beschäftigten mit Wohnort in MV in 2020 außerhalb des Bundeslandes. Seinerzeit pendelte von rund 615.000 Beschäftigten etwa jeder Achte zum Arbeiten etwa nach Schleswig-Holstein, Hamburg, Brandenburg oder sogar Bayern.

Als Grund fürs Fernpendeln nannte die Sozialexpertin der Linksfraktion in erster Linie das niedrige Lohnniveau im Nordosten an. Auf der Suche nach guter Arbeit seien die Menschen gezwungen, über die Landesgrenzen hinauszugucken, erklärte die Abgeordnete.