Mit einem Straßenfest und einer Kunstausstellung ist in Rostock-Dierkow der bundesweit an rund 500 Orten organisierte Tag der Städtebauförderung für Mecklenburg-Vorpommern eröffnet worden. Seit mehr als drei Jahrzehnten sei die Städtebauförderung von Bund, Land und Kommunen Garant für die erfolgreiche Entwicklung der Städte und Gemeinden im Nordosten, sagte Bauminister Christian Pegel (SPD) am Samstag bei der Eröffnung des Aktionstages. „In Mecklenburg-Vorpommern sind seither rund 3,5 Milliarden Euro in mehr als 200 sogenannte städtebauliche Gesamtmaßnahmen in 123 Kommunen geflossen.“