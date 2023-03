Sanierung Peene-Klappbrücke Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Archivbild up-down up-down Verkehr Peene-Klappbrücke wieder freigegeben: Experten sollen kommen Von dpa | 27.03.2023, 11:09 Uhr

Die Sanierung der Peene-Klappbrücke in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) braucht nun sogar einen dritten Anlauf. Wie ein Sprecher des Rostocker Landesamtes für Verkehr am Montag sagte, ist die Kahldenbrücke mit der Bundesstraße 110 nach zwei Wochen Teilsperrung wieder frei befahrbar. Allerdings konnte bisher nur einer der beiden massiven Stahlbolzen, die die schweren Hubstangen an Nord- und Südseite halten, erneuert werden. Die Klappbrücke startet ab 1. April den Saisonbetrieb mit viermal täglicher Öffnung, damit größere Schiffe auch wieder den Peene-Fluss passieren können.