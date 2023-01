Bundeswehr Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundeswehr Patriot-Systeme werden am Montag nach Polen verlegt Von dpa | 20.01.2023, 15:07 Uhr

Die Bundeswehr beginnt am Montag mit der Verlegung der ersten beiden der drei zugesagten Patriot- Flugabwehrraketenstaffeln von Deutschland nach Polen. Deren Ziel sei es, zum Schutz des polnischen Luftraums beizutragen und die Nato-Ostflanke zu stärken, teilte die Bundeswehr am Freitag mit. Die Verlegung beginnt in Gnoien (Landkreis Rostock).