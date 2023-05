Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Passant droht Autofahrerin mit Erschießen: Polizeieinsatz Von dpa | 11.05.2023, 10:21 Uhr

Polizisten haben in Pölchow (Landkreis Rostock) einen Mann festgenommen, der eine Frau auf offener Straße mit dem Tod gedroht haben soll. Die Frau alarmierte die Polizei, die den 41-Jährigen am Mittwoch mit mehreren Beamten überwältigte, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Nach bisherigen Ermittlungen könnte der Tatverdächtige unter Drogeneinfluss gestanden haben. Beide Beteiligte sollen sich nicht gekannt haben.