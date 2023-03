Maske Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild up-down up-down Statistik Pandemie treibt Zahl der politisch motivierten Straftaten Von dpa | 28.03.2023, 17:18 Uhr

Die erfasste Zahl politisch motivierter Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern hat stark zugenommen. „Die Gesamtfallzahl der politisch motivierten Kriminalität ist um 19,2 Prozent gestiegen“, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin. Er bezog sich dabei auf den Vorjahresvergleich, 2021 waren es demnach 1736. Mit 2070 sei zudem erstmals die Marke von 2000 für den Staatsschutz relevanten Fällen überschritten worden. Pegel betonte jedoch, dass dies nur das Hellfeld der bekannten Fälle sei, über die Dunkelziffer könne er keine Angaben machen.