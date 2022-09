Auch in MV schmeckt das Bier in Dirndl und Lederhose. Foto: Matthias Balk up-down up-down Von Mestlin bis Rostock O‘zapft is! Hier steigen in MV Oktoberfeste Von Katharina Golze | 14.09.2022, 10:00 Uhr

Am Wochenende starten in München nach zwei Jahren Corona-Pause wieder die Wiesn. Auch in MV wird in Dirndl und Lederhose gefeiert. Ein Überblick.