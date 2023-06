Sascha Ott Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Justiz Ott neuer Präsident am Landgericht Neubrandenburg Von dpa | 28.06.2023, 17:12 Uhr

Sascha Ott ist neuer Präsident des Landgerichts Neubrandenburg. Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) überreichte dem 57-Jährigen am Mittwoch die Ernennungsurkunde. Er tritt die Nachfolge von Christian Möllenkamp an, der in Ruhestand ging.