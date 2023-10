Wetter Ostsee-Sturmflut: Scheitelpunkt am Abend bis Mitternacht Von dpa | 20.10.2023, 16:22 Uhr | Update vor 48 Min. Sturm Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Sturmflut an der Ostseeküste dürfte am Freitagabend ihren Scheitelpunkt weitgehend erreichen und von Mitternacht bis zum Samstagmorgen wieder abflauen. In Wismar werde der höchste Stand von etwa 1,40 Meter zwischen 17.00 und 18.00 Uhr erreicht und bis Mitternacht auf dem Niveau bleiben, bevor er am frühen Morgen sinke und gegen 7.00 bis 8.00 Uhr unter ein Meter zum normalen Wasserstand falle, teilte der Wasserstandsvorhersagedienst Ostsee am Freitag in Rostock auf Anfrage mit.