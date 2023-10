Bundesforschungsministerin Ostdeutsche Länderchefs treffen sich mit Stark-Watzinger Von dpa | 18.10.2023, 18:38 Uhr | Update vor 27 Min. Bundestag Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down

Die Ministerpräsidentenkonferenz der ostdeutschen Länder will sich am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) in Berlin mit Forschung und Spitzentechnologie beschäftigten. Dafür haben die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), und ihre Amtskollegen aus Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), eingeladen.