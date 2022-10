Überraschendes Stück an überraschender Spielstätte: Clara Wolfram durchlebt Himmel-und-Höllen-Gefühle der Luise. Till Timmermann als Ferdinand hält sie im Arm. Foto: Silke Winkler up-down up-down Premiere Kabale und Liebe M*Halle Porsche, Beatles, Plattenbau: So originell ist der Schiller-Klassiker in Schwerin Von Manfred Zelt | 02.10.2022, 14:13 Uhr

„Kabale und Liebe“ in der neuen Spielstätte des Mecklenburgischen Staatstheaters, der M*Halle in Schwerin, übersetzt Schillers Klassiker ins Heute. Ist das gelungen? Und wie lief die erste Premiere in der Spielstätte ab?