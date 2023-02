Flüchtlingsgipfel Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Migration Opposition kritisiert Ergebnis des Flüchtlingsgipfels Von dpa | 16.02.2023, 17:21 Uhr

Die Opposition Mecklenburg-Vorpommerns hat sich unzufrieden über das Ergebnis des Flüchtlingsgipfels in Berlin geäußert. „Der Flüchtlingsgipfel ist im Ergebnis eine einzige Enttäuschung“, sagte CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow am Donnerstag in Schwerin. Er habe den Eindruck, die Bundesregierung verstehe den Ernst der Lage nicht. Aus Sicht des CDU-Politikers hätte sich der Gipfel vor allem mit einer Begrenzung der Einwanderung und erleichterten Abschiebungen befassen müssen. Er sehe in Geflüchteten zudem keine potenziellen Fachkräfte, die dringend gebraucht würden.