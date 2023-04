Torsten Renz Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB up-down up-down Bildungspolitik Opposition fordert mehr Unterricht in Naturwissenschaften Von dpa | 11.04.2023, 14:13 Uhr

Die Werbung von Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) für Schüler-Videoanleitungen zum Lösen von Mathematik-Abituraufgaben hat bei der Opposition Kritik hervorgerufen. „Ich würde mir wünschen, dass das Bildungsministerium die MINT-Fächer wieder wirklich in den Mittelpunkt unserer Schulpolitik zieht. Und zwar sowohl in der Abiturvorbereitung als auch in jeglichen Schularten und Jahrgangsstufen“, erklärte der bildungspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Torsten Renz, am Dienstag. MINT steht für die naturwissenschaftlichen Fächer, darunter Mathematik.