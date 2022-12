Nahverkehr in MV Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Schutzvorschriften Opposition dringt auf Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr Von dpa | 05.12.2022, 15:56 Uhr

Wie weiter in der Corona-Pandemie? Die geltenden Schutzvorschriften werden zunehmend in Frage gestellt, einzelne Bundesländer preschen vor und schaffen Isolations- und Maskenpflicht ab. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wächst der Druck für Veränderungen.