Umstritten: die „Straße der DSF“ in Güstrow FOTO: Margitta True Debatte um „Straße der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft“ Opferverbände: Straßennamen aus DDR-Zeiten sind eine Zumutung Von Thomas Volgmann | 10.06.2022, 15:33 Uhr

Die „Straße der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft“ in Güstrow, die „W.-I.-Lenin-Straße“ in Parchim oder der „Ernst-Thälmann-Platz“ in Lübtheen: Die Propaganda der DDR lebt in einigen Straßennamen weiter. Opferverbände stalinistischer Gewalt wollen mit Briefen an Kommunen dagegen vorgehen.