Von heute an sind die Piraten beim Action-Openair-Theater in Grevesmühlen zu sehen. In MV startet die Open-Air-Saison 2022 Von der Pirateninsel Grevesmühlen zu Störtebeker auf Rügen Von Volker Bohlmann | 23.06.2022, 18:48 Uhr

Die Open-Air-Theater in MV laden mit neuen Stücken in die Sommersaison. Wir sind zu Gast bei Störtebeker auf Rügen, in Vineta auf Usedom, bei den Piraten in Grevesmühlen und auf der Bühne der Müritz-Saga in Waren.