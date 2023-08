Wenn langsam die Sonne verschwindet, die Leinwand in die Dämmerung taucht und es sich die Menschen mit Popcorn und Kissen in Liegestühlen und auf Picknickdecken gemütlich machen, beginnt der Open-Air-Kino-Sommer in Mecklenburg-Vorpommern. Im Bundesland gibt es in den Sommermonaten einige besondere Spielstätten, die nicht nur Touristen anlocken. Wir haben eine kleine Auswahl einzigartiger Orte samt Termine zusammengestellt.

1. Kino unterm Himmel im Schweriner Museumsgarten

Im Garten des Schweriner Schleswig-Holstein-Hauses können Paare heiraten, aber auch Kinofilme sehen. Ab 22. August veranstaltet der Verein „Kino unterm Dach“, der in den Wintermonaten Filme in der Schweriner Volkshochschule zeigt, erneut ein Sommerfilmfest. Das Besondere: Die Schweriner können vorab für ihre Lieblingsfilme abstimmen.

Auch 2021 liefen im Schweriner Schleswig-Holstein-Haus Filme. Foto: Katharina Golze Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ort: Puschkinstraße 12, 19055 Schwerin Tickets: ab 1. August können Tickets unter kino-unterm-himmel.de gekauft werden. Achtung, schnell ausverkauft! Programm: Dienstag, 22. August, 20.30 Uhr: Die Rumba-Therapie

Die Rumba-Therapie Mittwoch, 23. August, 20.30 Uhr: Mrs. Harris und ein Kleid von Dior

Mrs. Harris und ein Kleid von Dior Donnerstag, 24. August, 20.30 Uhr: Sophia, der Tod & Ich

Sophia, der Tod & Ich Freitag, 27. August, 20.30 Uhr: Freibad

Freibad Sonnabend, 28. August, 20.30 Uhr: In einem Land, das es nicht mehr gibt

2. Strandkorbkino in Kühlungsborn

Wer bis zum Ende der Strandpromenade des beliebten Ostseeurlaubsortes Kühlungsborn gen Osten spaziert, findet sich mit Sand unter den Füßen zwischen Strandkörben und einer Leinwand wieder. Seit Jahren bietet das Ostseekino Kühlungsborn bis Mitte Oktober nahezu jeden Abend Filme vor der Kulisse der Ostsee an. Auch in diesem Jahr laufen wieder Filme, zum Beispiel „Der Gesang der Flusskrebse“ und „Manta Manta – Zwoter Teil“. Hier geht es zum wöchentlichen Spielplan.

Ort: Kühlungsborn Ost am Bootshafen Richtung Heiligendamm Tickets: Bestellungen unter 038293/13399

3. Open Air Kino mit Leinwand im Meer

Im Sommerkino Heringsdorf auf der Insel Usedom steht die Leinwand in den Wellen und die Zuschauer sitzen in Strandkörben und Liegestühlen davor. Bis 3. September werden hier täglich drei Filme gezeigt – jeweils um 14 Uhr, 16.30 Uhr und 20 Uhr. Der Sound kommt über Kopfhörer.

Ort: direkt neben der Seebrücke in Heringsdorf Tickets: im Ticketshop, per E-Mail an ticket@sommerkino-heringsdorf.de oder an der Abendkasse

4. Kino in und neben Dorfkirchen in MV

Zum 12. Mal bringt die Film-Reihe „Starke Stücke“ emotional berührende und kontroverse Filme in die Dorfkirchen und Pfarrscheunen in Mecklenburg-Vorpommern. Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg lädt in Kooperation mit dem Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis, dem Projekt Kirche stärkt Demokratie, der Initiative WIR und der Filmland MV zu 40 Filmabenden und anschließenden Filmgesprächen ein – auch, um das kulturelle Angebot im ländlichen Raum zu stärken. 24 verschiedene Filme werden gezeigt, darunter „Rosas Hochzeit“, „Mittagsstunde“ und „Das Mädchen mit den goldenen Händen“.

Bereits in den vergangenen Jahren liefen Filme in Dorfkirchen in MV. Foto: Christian Meyer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ort: jede Vorstellung findet in einer anderen Kirche statt Auszug aus dem Programm: 24. August, 19.30 Uhr, Kirche Neustadt-Glewe : Mittagsstunde

: Mittagsstunde 25. August, 19.30 Uhr, Pfarrscheune Wattmannshagen : Mittagsstunde

: Mittagsstunde 26. August, 19 Uhr, Kirche Klütz : Das Mädchen mit den goldenen Händen

: Das Mädchen mit den goldenen Händen 14. September, 19 Uhr, Kirche Friedrichshagen : Niemand ist bei den Kälbern

: Niemand ist bei den Kälbern 16. September, 19 Uhr, Kirche Körchow: Das Haus am Meer

5. Kino am Oldtimer

Seit diesem Sommer lädt Alexander Baudisch zum Kino am Oldtimer. Mit dem mobilen Kino zieht der Görslower durch MV. Er zeigte bereits Filme auf dem Crivitzer Burgplatz, an der Sternberger Kirche und auch in Langen Brütz am Strand. Für ihn ist das Kino ein Hobby und sein Beitrag für eine gute Gemeinschaft. Bis 15. September tourt er noch rund um Schwerin.

Ort: jede Vorstellung findet an einem anderen Ort statt Aus dem Programm: 24. August in Groß Laasch : „Footlose"

: „Footlose“ 25. August in Crivitz : „Greatest Showman“

: „Greatest Showman“ 2. September in Görslow : „Herbie“

: „Herbie“ 7. September in Langen Brütz : „Zwei wie Pech und Schwefel“

: „Zwei wie Pech und Schwefel“ 15. September in Sternberg: „Greatest Showman“

6. Im Autokino auf Usedom

Autokinos gibts nicht mehr – oder waren zumindest nur ein kurzes Corona-Phänomen. Stimmt nicht ganz, auf der Ostseeinsel Usedom in Koserow hat sich eins gehalten. Wer kein Cabrio fährt, guckt zwar nicht ganz Open Air, aber einen besonderen Charme hat es dennoch. Fast täglich gibt es ab 21 Uhr einen Kinofilm.

Ort: An der B111, 17459 Koserow Tickets: sollten vorher online gekauft werden

Das Wismarer Museum Schabbel setzt in diesem Jahr ihr Open-Air-Kino aus. Die Saison vom Freiluftkino an der Selliner Seebrücke, vom Wunschfilm am Meer am Warnemünder Strand sowie vom Kino am Thandorfer Dorfteich ist bereits vorbei. Zudem liefen Open-Air-Filme in Sternberg und auf der Hanse Sail in Warnemünde.