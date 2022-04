Im Internet FOTO: Lino Mirgeler Informationen zur ehemaligen Schulungs-Einrichtung der Nazis Online-Veranstaltung zur Gedenkstätte Alt Rehse Von Frank Liebetanz | 19.04.2022, 09:08 Uhr

Das Gesundheitswesen im Nationalsozialismus von Zwangssterilisation bis zum 1000-fachen Mord an Patienten in Heil- und Pflegeanstalten, Ethik in der Medizin, und die Geschichte Alt Rehses: Darüber informiert die Erinnerungs-, Bildungs- und Begegnungsstätte Alt Rehse. Am Mittwoch, 27. April, stellt sie sich in der Online-Reihe „Gedenkstätten in MV“ vor.