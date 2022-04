ARCHIV - Ein Radfahrer fährt an der Gedenkstätte in der Bernauer Straße vorbei. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild FOTO: Christophe Gateau „Mauerspuren“ Online-Erkundungstour nach Überresten der Berliner Mauer Von dpa | 26.04.2022, 14:41 Uhr

Die Berliner Mauer ist nur noch an wenigen Orten in der Hauptstadt sichtbar - allerdings gibt es zahlreiche Überreste und Spuren von der früheren Grenzanlage. Ein neues Online-Portal Stiftung Berliner Mauer dokumentiert diese seit Dienstag und ermöglicht eine digitale Erkundungstour. Unter dem Titel „Mauerspuren“ gibt das Projekt einen Überblick darüber, was von der Mauer in und rund um Berlin übrig geblieben ist. Auf einer digitalen Karte ist der Grenzverlauf zu sehen, klickt man einzelne Punkte an, werden Fotos und entsprechende Erläuterungen sichtbar. Über einen Zeitstrahl lassen sich Veränderungen im Verlauf der Jahre erkunden.