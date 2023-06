MV-Bildungsministerin Oldenburg Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Bildungsministerin Oldenburg: Nordosten mit Mathe-Pflicht in der Minderheit Von dpa | 12.06.2023, 18:04 Uhr

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) will das Abitur in Mecklenburg-Vorpommern stärker an die anderen Bundesländer angleichen. „In elf Ländern ist eine verpflichtende Prüfung im Grundkurs Mathematik nicht vorgesehen“, sagte sie hierzu am Montag in Schwerin. Aufgrund dieses Unterschieds seien die Prüfungsergebnisse hier in Deutschland nicht vergleichbar.