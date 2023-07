Juristische Ausbildung Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down Nach Pflegemutter-Urteil Oldenburg kündigt Gesetzesänderung an Von dpa | 11.07.2023, 15:53 Uhr

Im Kita-Gesetz Mecklenburg-Vorpommerns soll klar geregelt werden, dass Tagesmütter und -väter für die Ausübung ihrer Tätigkeit auf dem Boden der demokratischen Grundordnung stehen müssen. Der Landtag in Schwerin forderte die Landesregierung am Dienstag mit großer Mehrheit auf, mit der bevorstehenden Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes für Tagespflegepersonen ähnliche Vorgaben zu machen wie für Erzieher und Erzieherinnen in Kitas. Damit solle „eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit“ gewährleistet werden, heißt es in der verabschiedeten Entschließung.