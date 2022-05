ARCHIV - Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Energieversorgung Öko-Energie-Zukunft: Landesregierung kritisiert „West-Fokus“ Von dpa | 18.05.2022, 16:41 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) aufgefordert, beim Umbau der Energieversorgung den Osten Deutschlands stärker in den Blick zu nehmen. „Das grün geführte Bundeswirtschaftsministerium ist aus meiner Sicht sehr westlastig“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Schweriner Landtags zum Thema Energieversorgung und Energiepreise.