Bürgerschaft Offizieller Arbeitsstart für Rostocks neue OB Von dpa | 01.02.2023, 04:18 Uhr

Rund zwei Monate nach ihrem Wahlsieg tritt die Linken-Politikerin Eva-Maria Kröger am Mittwoch ihr Amt als neue Rostocker Oberbürgermeisterin an. Die langjährige Bürgerschafts- und Landtagsabgeordnete ist die erste Frau, die in das Amt gewählt wurde. Ihren Amtseid leistete die 40-Jährige bereits am 18. Januar in der Bürgerschaft.