Obduktion soll klären: Drogen Grund für Tod von 15-Jähriger? Von dpa | 27.06.2023, 14:18 Uhr

Nach dem Tod eines 15-jährigen Mädchens in Rathenow in Brandenburg soll mittels einer Obduktion die Todesursache geklärt werden. Der Tod des Rathenower Mädchens vom Wochenende sei mutmaßlich auf Drogenkonsum zurückzuführen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Mit den Ergebnissen der Obduktion sei in den kommenden Tagen zu rechnen. Zunächst hatte die „Märkische Allgemeine Zeitung“ berichtet. Die Ermittler haben nach eigenen Angaben auch einen möglichen Zusammenhang mit einem weiteren Todesfall einer 13-Jährigen aus Altentreptow bei Neubrandenburg im Blick.