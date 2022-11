Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock OB-Wahl: Autoreifen bei AfD-Kandidat Meister zerstochen Von dpa | 04.11.2022, 08:19 Uhr

Die Polizei ermittelt nach einem Angriff auf das Auto des AfD-Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Rostock, Michael Meister. Unbekannte sollen zwei Reifen am Auto des 48-jährigen Landtagsabgeordneten zerstört haben, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Der Vorfall habe sich am Mittwoch in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) ereignet.