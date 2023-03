Stefan Fassbinder Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Greifswald OB: Aussage zu Flüchtlings-Bürgerbegehren „unglücklich“ Von dpa | 29.03.2023, 15:14 Uhr

Der Greifswalder Oberbürgermeister hat einem Bürgerbegehren gegen Geflüchteten-Unterkünfte in der Hansestadt Unterstützung für einen reibungslosen Ablauf versichert. Eine Aussage, die er am späten Montagabend nach der langen Sondersitzung der Bürgerschaft getätigt habe, sei „sehr unglücklich und missverständlich formuliert“ gewesen, teilte Stefan Fassbinder (Grüne) am Mittwoch mit.