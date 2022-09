War die NVA nur eine graue Armeemasse? Historiker Stefan Wolter fordert, dass auch die einzelnen Geschichte der Menschen erzählt werden müssen, die in Prora in der NVA dienten. DDR-Generationen hätten hier ganz unterschiedliche Dinge erlebt. Foto: imago stock&people up-down up-down Ex-Militärstandort auf Rügen Große NVA-Sammlung in Prora: Eigentümer zieht Verkaufsangebot zurück Von Anja Bölck | 13.09.2022, 16:43 Uhr | Update vor 40 Min.

Prora auf Rügen war 40 Jahre lang einer der größten Militärstandorte in der DDR. Tausende Museumsstücke, die in Depots lagern, erzählen davon. Land und Eigentümer verhandeln seit Monaten um die große NVA-Sammlung. Doch nun will der Besitzer plötzlich nicht mehr verkaufen.