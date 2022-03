Dieser Entwicklung trägt svz.de jetzt Rechnung. Mit kleinen, aber entscheidenden Optimierungen wird die Benutzerfreundlichkeit weiter verbessert. „Kurz gesagt, sind für uns drei Dinge entscheidend: hohe inhaltliche Relevanz, schnelle Orientierung und optimale Darstellung, unabhängig vom Endgerät“, erläutert Sören Gödde, bei NOZ Digital Projektleiter dieses ambitionierten IT-Projektes.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Interessensschwerpunkte setzen

Wohnen Sie Mecklenburg-Vorpommern, oder sind Sie eher in der Prignitz verwurzelt? Nicht alle Regionen sind für alle Nutzer gleich relevant. Schon über den sogenannten "Regio-Switch" im Kopf der neuen Webseite kann sich jeder entscheiden und bekommt so von uns die Nachrichten entsprechend kuratiert präsentiert. Noch näher dran am Leser ist svz.de mit der Ortsauswahl direkt unter den Topthemen: Diese bietet jetzt die Möglichkeit, bis zu drei Orte - also mit zum Beispiel Wohnort, Arbeitsumfeld sowie kulturellem oder lokalpolitischem Zentrum die ganz eigene Lebenswelt - auszuwählen. Damit lassen sich die Nachrichten auf der Startseite noch feiner auf die individuellen Interessensschwerpunkte zuschneiden.

Schnelle Orientierung

News, Meinungen, Kolumnen, Videos und Audios: Nachrichten und Service haben bei svz.de viele Facetten. Die verschiedenen Inhalte lassen sich ab sofort auf den ersten Blick besser unterscheiden und noch gezielter ansteuern.