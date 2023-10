Unwetter Nur wenige Sturmschäden in Greifswald Von dpa | 21.10.2023, 12:51 Uhr Sturmtief Foto: Thomas Warnack/dpa up-down up-down

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat das Sturmtief nur wenig Schaden angerichtet. Nach Angaben der Stadt fuhr die Feuerwehr insgesamt fünf Einsätze im Zusammenhang mit dem Wetter. In zwei Fällen lösten sich Bauteile, die gesichert werden mussten. Bei den anderen drei Einsätzen wurden den Angaben zufolge abgebrochene Ästen oder Bäume geräumt. Das Hochwasser selbst stieg in der Nacht zum Samstag auf 1,50 Meter über dem Normalpegel an. Im Laufe des Samstags nahmen Regen, Wind und Hochwasser zunehmend ab.