Nicole Bethkenhagen hat sich auf Mensch- und Tierfotografie spezialisiert. Viele Frauen klopfen bei ihr an. Hier hat sie Teresa mit einem Lama abgelichtet. Foto: Nicole Bethkenhagen

Menschen- und Tierfotografie Nur für Frauen: Fotoshooting mit Alpaka, Eule, Wolfshund und Co. Von Anja Bölck | 20.04.2023, 16:28 Uhr

Wenn Nicole Bethkenhagen Frauen mit Alpakas, Eulen, Greifvögeln, Wolfshunden oder Waschbären fotografiert, dann strahlen die vor Glück. Bald steht in Greven wieder so ein Shooting an. Wie läuft das Ganze ab?