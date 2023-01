Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Rostock Notruf missbraucht: Betrunkener täuschte Mordversuch vor Von dpa | 03.01.2023, 12:08 Uhr

Ein 58 Jahre alter Mann hat die Polizei in Güstrow mit einem falschen Notruf in die Irre geführt. Man habe versucht, ihn zu ermorden und überall sei Blut, schilderte der Mann am Montagfrüh um 7.40 Uhr seine Notlage, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die alarmierten Beamten fuhren zur angegebenen Wohnung. Doch niemand öffnete ihnen.