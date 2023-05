Katharina Horn (Grüne) Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Landtagswahl Nordost-Grüne hoffen auf Rot-Grün-Rot in Bremen Von dpa | 15.05.2023, 05:50 Uhr

Trotz deutlicher Verluste haben die Grünen in Bremen nach Einschätzung der Parteispitze in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt, dass sie weiterhin eine starke politische Kraft sind. „Mit großem Engagement, einem zukunftsfesten Wahlprogramm und mit klaren Haltungen konnte das Team viele Menschen von sich überzeugen und deutlich zweistellig werden. In Zeiten von Krieg, Inflation und Energiekrise ist das keine Selbstverständlichkeit“, erklärte Co-Landesvorsitzende Katharina Horn.