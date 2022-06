ARCHIV - Über das Rotorblattwerk des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex ziehen dunkle Wolken hinweg. Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Wüstneck up-down up-down Energie Nordex-Schließung Fehlentscheidung Von dpa | 30.06.2022, 18:38 Uhr

Der Landesverband für Erneuerbare Energie (LEE) MV hat die Schließung der Rotorblattfertigung des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex in Rostock als klare Fehlentscheidung bezeichnet. „600 Arbeitsplätze gehen in Rostock verloren - das ist Wahnsinn, denn wir brauchen gerade jetzt die Windkrafträder, um die Energiewende in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern voranzutreiben“, sagte der Verbandsvorsitzende Johann-Georg Jaeger am Donnerstag in Rostock.