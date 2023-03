Das war das Foto des Gewinners beim Naturfoto-Wettbewerb mit dem Hasenkampf. Symbolfoto: Manfred Danegger/dpa/Archiv up-down up-down Müritz Norddeutsche Naturfototage 2023 laden nach Waren ein Von Anni Hintz | 23.03.2023, 07:25 Uhr

Die 22. Norddeutschen Naturfototage laden wieder ein. Das beliebte Fotofestival mit Markt, Vorträgen, Reparaturservice und Workshops startet an diesem Wochenende in Waren an der Müritz.