Norddeutsche Grundstücksauktionen mit höchstem Mindestgebot aus Warnemünde Immobilien für 7,7 Millionen versteigert Von Holger Kankel | 04.05.2022, 08:07 Uhr

Die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG (NDGA) veranstaltet ihre Sommer-Auktionen am 4. Juni in Rostock und am 8. Juni erstmalig in Hamburg. Insgesamt kommen 41 Immobilien aus Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein zum Aufruf. Die Summe der Mindestgebote liegt bei rund 7,7 Millionen Euro. Das höchste Mindestgebot kommt aus Warnemünde.