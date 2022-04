ARCHIV - Manuela Schwesig spricht auf einer Pressekonferenz nach einer Klausurtagung der Landesregierung. Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Bildarchiv FOTO: Bernd Wüstneck Regierung Nord-Stream: Kritik an Schwesigs Rechtfertigung Von dpa | 21.04.2022, 16:26 Uhr

Die Grünen im Schweriner Landtag haben die von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vorgebrachten Begründungen für ihre Unterstützung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 als nicht stichhaltig zurückgewiesen. „Arbeitsplätze in nennenswerter Zahl hat Nord Stream 2 im Land jedenfalls nicht gebracht“, erklärte Fraktionschef Harald Terpe am Donnerstag in Schwerin. Das Argument, bei der Gründung der umstrittenen Klimaschutz-Stiftung sei es vor allem um den Schutz der Umwelt gegangen, sei zudem lediglich ein Feigenblatt gewesen, um das klimaschädliche Großprojekt durchzudrücken.