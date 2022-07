ARCHIV - Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen sind hinter einem Metallzaun zu sehen. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Gas-Pipeline Nord Stream 1 wird Montag für Wartung abgeschaltet Von dpa | 10.07.2022, 08:44 Uhr

Die zuletzt wichtigste Verbindung für russisches Erdgas nach Deutschland wird am Montagmorgen abgeschaltet. Grund sind jährlich wiederkehrende Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1, die der Betreiber bereits vor längerer Zeit angekündigt hatte. Unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat akute Bedenken geäußert, dass Russland den Gashahn auch nach Abschluss der Wartung nicht mehr aufdrehen könnte. Wie die Betreibergesellschaft Nord Stream AG mitteilte, sollen die Arbeiten bis zum 21. Juli dauern. In dieser Zeit werde kein Gas nach Deutschland befördert.