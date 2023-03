Krabbenfischerei Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down EU-Pläne Nord-Länder warnen vor Aus für Krabbenfischerei Von dpa | 10.03.2023, 12:26 Uhr

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben vor einem Aus der Krabben- und Muschelfischerei an Nord- und Ostsee im Zuge der EU-Pläne für nachhaltige Fischerei gewarnt. In einem am Freitag bekannt gewordenen gemeinsamen Brief forderten die Landesregierung in Kiel und Schwerin die Bundesregierung auf, sich für den Fortbestand und die Interessen der Fischerei einzusetzen.