Aufgeregt sei sie, den ganzen Tag schon, sagt Cordelia Wege. Heute wird die Schauspielerin von ihrer neuen Rolle erzählen. Ihrer ersten langfristigen Hauptrolle – wenn der Pilotfilm der neuen Krimi-Reihe „Nord bei Nordost“, dem MV-Pendant von „Nord bei Nordwest“, ein Erfolg wird.

Im Frühjahr drehten sie, David Bredin und Franz Dinda als Ermittler-Trio in Malchow, Plau am See und Gallin. Cordelia Wege spielt Polizistin Nina Hagen. Ein Heimspiel für die 47-Jährige, denn in Mecklenburg-Vorpommern ist sie seit zehn Jahren zu Hause.

Wie Cordelia Wege von Berlin nach MV kam

Sie sitze gerade in der Septembersonne auf ihrer Terrasse in Vorpommern, erzählt Cordelia Wege am Telefon. „Mecklenburg-Vorpommern ist meine Wahlheimat. Ich bin richtig angekommen“, sagt sie. Holzhacken, lesen, Garten und Hof bewirtschaften. Obwohl sie ein Stadtkind sei, vermisse sie den Gang ins Café nicht. „Ich backe mir den Kuchen selbst und setze mich auf die Wiese“, schwärmt sie.

Schauspielerin Cordelia Wege lebt seit zehn Jahren in MV. Foto: Julian Baumann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Hier lebt sie mit Theaterregisseur Sebastian Hartmann und ihren drei gemeinsamen, jugendlichen Kindern. Über Berliner Bekannte hatte ihr Mann in den 1990er Jahren die Ruine an der brandenburgischen Grenze entdeckt, neun Häuser ist die Siedlung groß. „Über 20 Jahre haben wir es Stück für Stück ausgebaut“, erzählt Cordelia Wege-Hartmann, so ihr Doppelname.

Als ihr erstes Kind geboren war, entschied das Paar, von Berlin aufs Land zu ziehen. Nach einer gemeinsamen Zwischenstation in Leipzig, wo die Schauspielerin am Central Theater spielte, zog die Familie dauerhaft nach Vorpommern. „Mit Blick auf Landschaft“, wie sie es nennt.

Was Cordelia Wege mit Polizistin Nina Hagen gemeinsam hat

Hier findet Cordelia Wege die erste Parallele zu ihrer Rolle in Nord bei Nordost. „Nina Hagen lebt in einem Bootshaus und hat den Blick über den See. Ich habe den Blick über Wiesen.“ Wenn sich die Schauspielerin mit einer neuen Rolle beschäftigt, ist es genau das, was sie tut – Gemeinsamkeiten und Unterschiede suchen.

Drehstart für „Nord bei Nordost: Westend“: Die Schauspieler David Bredin, Cordelia Wege und Franz Dinda sowie Regisseurin Esther Rauch (v.l.). am Set. Foto: NDR/Georges Pauly Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Die Nina liegt mir in ihrem Charakter sehr nahe. Ihr Urgrund ist die Naturverbundenheit. Ihre Stoik und ihr langer Atem stimmen mit mir überein, auch wenn sie sich – im scheinbaren Widerspruch dazu – manchmal recht ungeduldig und unwirsch zeigt“, beschreibt sie die Polizistin. „Was uns trennt: Sie ist komplett unverbindlich.“ Das mag unsympathisch wirken. „Sie beschönigt nichts, redet niemandem nach dem Mund und ist nicht korrumpierbar. Das mag ich sehr.“

Cordelia Wege gerät etwas ins Schwärmen, wenn sie von ihrer Rolle in Nord bei Nordost erzählt. Nicht nur, dass sie nach etlichen Theater- und Episodenrollen in TV und Kino erstmals eine Figur über eine längere Zeit erzählen und entwickeln kann. Bei der neuen Krimi-Reihe dreht sie erstmals in ihrer Wahlheimat. „Das Fantastische an Nord bei Nordost ist, dass wir nicht viel in der Stadt drehen. Ich fühle mich beim Spielen in freier Natur sehr wohl“, sagt sie.

Ein kühler Dreh für „Nord bei Nordost“ in Malchow

21 Tage lang drehte eine 30-köpfige Filmcrew im April und Mai in Malchow, Plau am See und Gallin. Der diesjährige Frühling war kühl. „Was haben wir gefroren, besonders als wir im April nicht nur auf dem, sondern auch im Wasser gedreht haben“, erzählt Cordelia Wege und lacht. Für die Drehs im Wasser hatte die Produktion ihnen ein Saunafass aufgestellt, um sich in den Drehpausen in voller Montur aufzuwärmen. „Besonders diese Extremszenen haben einfach Spaß gemacht, trotz der Kälte.“

Die Altstadtinsel Malchow aus der Luft. Foto: imago stock&people Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das Polizeirevier des Ermittler-Trios liegt in Malchow, gleich gegenüber des Rathauses. „Wir haben einen fiktiven Ort daraus gemacht, der Westend heißt.“ Im Ort befindet sich auch das Bootshaus von Polizistin Nina Hagen. Ein kleines Refugium mit Seeblick, nennt es Cordelia Wege. Ihr Lieblingsdrehort, für den sie Bootfahren lernen musste. Knoten binden, Manöver fahren, Verkehrsregeln lernen.

Blick auf das Malchower Rathaus, den sicher auch Zuschauer in der neuen Serie „Nord bei Nordost“ zu sehen bekommen. Foto: www.imago-images.de Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Mich für Figuren weiterzubilden, das liebe ich an meinem Beruf“, sagt sie und gesteht, auf eine historische Rolle zu warten, um das Reiten im Damensattel zu lernen. Für den Krimi bekamen sie und ihre Schauspielkollegen eine Einführung im Kämpfen und Waffe führen.

Die erste Polizistin-Rolle für Cordelia Wege

Für Cordelia Wege ist es trotz unzähliger Krimi-Rollen, etwa in Soko Leipzig, Polizeiruf, Ein Fall für Zwei und jüngst im Kieler Tatort mit Axel Milberg alias Borowski, das erste Mal als Polizistin.

„Ich war öfter mal die Verdächtige oder die Böse. Dass ich auf der Seite der Polizei stehe, ist das erste Mal.“ Cordelia Wege Schauspielerin

Ebenso eine Premiere ist der Besuch in Malchow. Als Teenie war sie mehrere Sommer mit ihrem Jugendfreund und Kumpels im Faltboot auf der Seenplatte paddeln, auch bis Schwerin. Nur nicht in Malchow. Nach dem Dreh sagt sie: „Malchow ist ein so unglaublich schöner Ort. Ich hoffe, dass ich noch öfter dort bin.“

Wann der erste „Nord bei Nordost“ ins Fernsehen kommt

Wie Nord bei Nordwest ist der Krimi als Reihe geplant, teilt der NDR mit. „Nord bei Nordost: Westend“ ist der Pilotfilm und soll 2024 ausgestrahlt werden.

Zwischen Theater und Filmdrehs

„Ich würde gern weitermachen“, sagt Cordelia Wege. Denn gerade hat die gelernte Theaterschauspielerin ihre Liebe zur Kamera neu entdeckt und blickt dem Dreh für eine neue Folge Soko Leipzig Anfang Oktober freudig entgegen.

„Im Theater fühle ich mich zwar erstmal heimischer. Im Sinne von: ‚alte Liebe rostet nicht‘. Aber dafür fühlt sich die Arbeit mit der Kamera nach wie vor ein bisschen wie ‚frisch verliebt‘ an.“ Cordelia Wege Schauspielerin

Cordelia Wege (l.) ist gelernte Theaterschauspielerin. 2013 spielte sie mit Heike Makatsch in der Volksbühne in Berlin. Foto: dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Parallel spielt sie weiter Theater, aktuell als fest engagierter Gast am Deutschen Theater in Berlin. In „Der Einzige und sein Eigentum“ ist sie in der Inszenierung ihres Mannes Sebastian Hartmann zu sehen. „Wir können richtig gut miteinander arbeiten. Es ist ein tiefes Verstehen und Verständnis“, sagt sie und erzählt von Produktinen an der Berliner Volksbühne und am Schauspielhaus Hamburg.

Auf Filmrollen bereite sie sich allein vor. Nicht selten schleppe sie die Drehbücher durch den Alltag – mit ins Arztwartezimmer, in den Supermarkt, zum Familienausflug.

Gerade die größeren Rollen, die sie mitentwickeln kann, reizen sie. Sie wolle „tiefer gehen, die Figuren ausloten“. Solche vielschichtigen Rollen wünscht sie sich für die Zukunft, am liebsten in Kinofilmen. Zuvor ermittelt sie als Nina Hagen.