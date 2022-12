Heiko Geue Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Finanzen Noch immer große Lücke bei Grundsteuer-Erklärungen in MV Von dpa | 16.12.2022, 12:16 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern hat bislang erst ein gutes Drittel der Grundstückseigentümer die vom Fiskus geforderte Grundsteuererklärung abgegeben. Wie Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Freitag in Schwerin mitteilte, liegen bei den Finanzämtern im Land aktuell etwa 313.000 Erklärungen elektronisch vor. Das entspreche einer Eingangsquote von etwa 37 Prozent. Hinzu kämen auf Papier eingereichte Erklärungen, die noch digitalisiert werden müssten. Deren Zahl wurde nicht genannt.