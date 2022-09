Straßensperre Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Noch ein Unfall auf B111 auf Usedom: Verletzte und Sperrung Von dpa | 28.09.2022, 07:46 Uhr

Bei einer Frontalkollision sind auf der Insel Usedom zwei Autofahrer verletzt worden, einer davon schwer. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, kam ein 55-Jähriger am Dienstagabend mit seinem Transporter bei Pudagla auf der Bundesstraße 111 auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Kleinwagen zusammen. Es war innerhalb weniger Stunden der zweite schwere Unfall am Dienstag auf der B111, die die Hauptverkehrsader der Insel ist.